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بعد جملة عقوبات غربية.. الكرملين يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-06T16:40:28+0000
بعد جملة عقوبات غربية.. الكرملين يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية

شفق نيوز/ قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الأربعاء، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب خيار غير مستبعد إذا استمر طرد الدبلوماسيين الروس.

وأكد الكرملين، أن "طرد فرنسا للدبلوماسيين الروس يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية"، مستدركاً، ان "روسيا تقدر الحوار المنتظم بين الرئيسين بوتين وماكرون".

وتابع أنه "بإمكان روسيا إمداد دول أخرى بالغاز والعالم أوسع بكثير من الغرب".

وبدأت كل من فرنسا وألمانيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب على أوكرانيا، وما حدث في بلدة بوتشا تحديدا، وسط تصاعد الدعوات الغربية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وفي حين قررت فرنسا طرد العديد من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في باريس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، كما أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي.

وتأتي عمليات الطرد هذه بعد إعلانات مماثلة في الأيام الأخيرة من دول عدة في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ليتوانيا اول امس الاثنين طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.

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