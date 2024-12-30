بعد جراحة البروستاتا.. نقل نتنياهو إلى "جناح محصن تحت الأرض"

شفق نيوز/ نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، إلى "جناح محصن تحت الأرض"، بعد استعادته لوعيه عقب عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

وأجريت الجراحة في المركز الطبي "هداسا" في القدس.

وقال مكتب نتنياهو (75 عاما) في بيان، إن رئيس الوزراء "نقل إلى جناح محصن تحت الأرض للتعافي".

وأضاف المكتب: "انتهت الجراحة بنجاح من دون مضاعفات، واستيقظ رئيس الوزراء وهو في حالة جيدة وهو في وعيه تماما".

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح التعافي المحصن.

وكان رئيس الوزراء تحت تأثير التخدير الكامل لإجراء العملية، التي قال مكتبه إنها مقررة بعد أن اكتشف الأطباء عدوى في المسالك البولية نتيجة لتضخم في البروستاتا.

وفي بيان منفصل من المستشفى، قال رئيس قسم المسالك البولية البروفيسور عوفر غوفريت، إن العملية "سارت كما هو مخطط لها".

وأمس، أكدت القناة 12 العبرية إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا.وأوضح مكتب نتنياهو أنه كان يتناول المضادات الحيوية منذ اكتشاف الحالة، وقد نجحت في علاج الالتهاب.

وأجريت العملية الجراحية بينما تواصل إسرائيل الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وفي مارس/ اذار الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لرتق فتق، وفي يوليو/ تموز من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.