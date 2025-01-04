بعد توقف لأسبوعين.. استئناف الرحلات الجوية في مطار دمشق الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، يوم السبت، بدء تسيير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق اعتبارا من الـ7 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال رئيس الهيئة، أشهد الصليبي، لوكالة "سانا": "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت مؤخرا استئناف رحلاتها الدوحة دمشق اعتبارا من الثلاثاء 7 كانون الثاني/ يناير.

وكان مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح قد وعد في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بإعادة افتتاح المطار في وقت قريب جدا بعد الانتهاء من تأهيله.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر أعلنت إدارة مطار دمشق تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من كانون الثاني 2025 باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.