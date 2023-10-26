بعد توقف لساعات.. استئناف نقل النفط العراقي الى الأردن

شفق نيوز / كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية، يوم الخميس، عن دخول 7 صهاريج محملة بالنفط العراقي عبر حدود طريبيل إلى البلاد.

ونقل موقع "عمون" الأردني، عن المصدر، قوله إنّ الحدود الأردنية العراقية تشهد انفراجة في مشكلة عدم دخول الصهاريج التي عادت أمس إلى منطقة الرمادي للحفاظ على سلامة السائقين والصهاريج".

وأضاف أنّ "صهاريج النفط التي دخلت هي ضمن 31 صهريجًا تشكل آخر كميات النفط العراقي للشهر الحالي، حيث يعتمد دخول بقية الصهاريج على ساعات عمل المنطقة الحدودية"، مشيراً إلى أن "الأردن استلم قرابة 95% من كميات النفط العراقي المخصصة لشهر تشرين الأول".

ونوه المصدر، إلى عدم وجود أي خلافات مع الحكومة العراقية التي ما زالت ملتزمة بالاتفاقفية وأنّ الصهاريج من منطقة الحدود أمس بسبب تظاهرات أغلقت الطرق المؤدية إلى الحدود الأردنية".