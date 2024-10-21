بعد توقفه بسبب جسم غربي.. حركة الطائرات تعود في مطار بن غوريون الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت سلطة مطارات إسرائيل يوم الاثنين، عن استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب بعد توقف قصير في وقت سابق من اليوم، فيما أفادت وسائل إعلام محلية برصد جسم مشبوه قرب المطار، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقالت سلطة المطارات في بيان إن "المطار مفتوح للهبوط والمغادرة".

ووفق موقع "واينت" العبري فإن "سلاح الجو الإسرائيلي طلب وقف عمليات الإقلاع والهبوط لمدة نصف ساعة تقريبا، على ما يبدو بعد تحديد جسم مشبوه".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إنه تم اعتراض 5 طائرات مسيرة "في منطقة البحر الأبيض المتوسط" مؤكدا عدم وجود مخاطر أمنية على المطار.

وجاء في بيان الجيش "تم اعتراض الطائرات المسيرة قبل عبورها الأراضي الإسرائيلية (..) يجب التأكيد على أنه لا يوجد مخاوف من وقوع حادث أمني في منطقة مطار بن غوريون".

ويأتي تعليق الملاحة الجوية في المطار بعد أسابيع من إغلاق المجال الجوي في إسرائيل لفترة وجيزة بعد إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ البالستية نحو الأراضي الإسرائيلية.

ولاحقا، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بجعل إيران "تدفع ثمن (..) خطئها الكبير"، وحذرت إيران من جهتها أنها ستنفذ هجوماً أكبر إذا ما ردّت إسرائيل.