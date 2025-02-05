بعد توقفها.. الدوما الروسي يصف الوكالة الأمريكية للتنمية بـ"الشبكة الإجرامية"

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بأنها "شبكة إجرامية" تنشط في 100 دولة حول العالم، وبميزانية 60 مليار دولار سنوياً.

وكتب فولودين، على حسابه في موقع "تلغرام"، قائلاً "بموجب ميثاقها، يتعين على USAID دعم الاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة. لكن في الواقع، تحولت هذه الوكالة إلى شبكة إجرامية حقيقية، لها مكاتب في أكثر من 100 دولة".

وأضاف "لقد تورطت هذه الوكالة في بعض الجرائم ويجب معاقبة المسؤولين عن ارتكابها حتى لا يتكرر ذلك. اليوم مقر الوكالة في واشنطن مغلق، ويجري الحديث عن تصفيتها. والآن بات من المهم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم حتى لا تتكرر".

وأشار فولودين إلى بعض الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الوكالة وبينها تمويل أبحاث في مجال الأسلحة البيولوجية.

وأكد فولودين أن USAID، شاركت في تمويل العديد من المنظمات الإرهابية. وقال: "قامت هذه الوكالة، بتحويل مئات الآلاف من الدولارات، إلى منظمات مرتبطة بالإرهابيين والمسلحين، بما في ذلك تنظيم القاعدة. وأنفقت الوكالة مئات الملايين من الدولارات على المعدات والأسمدة المستخدمة لزراعة الخشخاش وإنتاج الهيروين في بعض الدول. ومن الجرائم الأخرى التي تورطت فيها هذه الوكالة الترويج للتحول الجنسي، والإجهاض وغير ذلك".

وتابع أنه "باستخدام تكنولوجيا القوة الناعمة، تم فرض قيم غريبة على العالم لعقود من الزمن، وتم إنشاء صور إيجابية لعمليات غير طبيعية تماما. باختصار تم نزع الصفة الإنسانية".

في وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، أنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية اعتباراً من الساعة 11:59 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي.

وجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام من تصريحات لإيلون ماسك بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على إغلاقها، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قيادة جديدة وإعادة هيكلة محتملة للوكالة.