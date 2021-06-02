بعد تهديد نتنياهو لإيران.. واشنطن تستدعي وزير الدفاع الإسرائيلي للقاء طارئ

شفق نيوز / استدعت الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، على عجل، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بعد تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأخيرة بشأن إيران.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني العبري، أن "لقاء طارئا سيجري غدا الخميس في واشنطن، بين غانتس وإدارة الرئيس جو بايدن".

وكان نتنياهو، قد صرح في وقت سابق من اليوم، أن إسرائيل ستعمل على إزالة التهديد النووي الذي تمثله إيران، حتى لو تسبب ذلك في احتكاك مع الولايات المتحدة.

وعلى إثر ذلك، توجهت طائرة غانتس، إلى العاصمة الأمريكية، للقاء المسؤولين في الادارة الأمريكية، وأن الملف الإيراني يأتي على رأس أجندة اللقاء هناك.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في إفادة صحفية، يوم مساء يوم الأربعاء، إن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وجه الدعوة لنظيره الإسرائيلي لزيارة الولايات المتحدة خلال أول محادثة بينهما، ولكن الظروف المتعلقة بوباء كورونا لم تسمح بذلك خلال الأيام الماضية.