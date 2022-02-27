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بعد تهديد بوتين بـ"النووي".. أوكرانيا تحذر من "كارثة عالمية" والناتو يصف الأمر بـ"الخطير"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-27T15:11:19+0000
بعد تهديد بوتين بـ"النووي".. أوكرانيا تحذر من "كارثة عالمية" والناتو يصف الأمر بـ"الخطير"

شفق نيوز/ حذرت أوكرانيا، يوم الأحد، من "كارثة عالمية" في حال استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلاح النووي.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إصدار بوتين أمراً بوضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى".

وقال وزير الخارجية الأوكراني، "إذا استخدم بوتن السلاح النووي ضد أوكرانيا فسيكون ذلك كارثة للعالم".

من جانبه وصف الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إعلان بوتين وضع قوات الردع في حالة تأهب بـ"الخطير وغير المسؤول".

وقال ستولتنبرغ إن "الناتو سيعزز دفاعاته الجوية".

وكان بوتين، قد أمر في وقت سابق من اليوم، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" لا يهددان روسيا.

واتهم البيت الأبيض، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات غير موجودة لتبرير اعتداءاته الأخيرة"، مردفاً بالقول "نحتاج للمزيد من العقوبات على روسيا، ويجب أن تعلن الدول تأييدها لأوكرانيا بدل الوقوف على الحياد".

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