بعد تهديدات أمريكية وبريطانية.. إيران تتوعد برد "قوي وحازم" على أي "مغامرة"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن إيران سترد بـقوة وحزم" على اي مغامرة محتملة، وذلك بعد تهديدات أمريكية وبريطانية على خلفية استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأدان المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة، وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية "اتهامات وزير الخارجية البريطاني التي لا اساس لها ضد ايران والتي تكررت بذات السياق من قبل وزير الخارجية الاميركي وتتضمن امورا متناقضة واتهامات فارغة واستفزازية، واعتبرها بانها تبعث على الاسف العميق".

واضاف أن "هذه البيانات التي تأتي في سياق واحد تحوي تناقضات بحد ذاتها بحيث يوجهون الاتهام للجمهورية الاسلامية الايرانية من دون تقديم اي دليل ومن ثم يتحدثون تاليا عن "احتمال" ذلك!".

وقال خطيب زادة في ختام تصريحه، إن "إيران لا تتردد لحظة في صون امنها ومصالحها الوطنية وسترد على الفور وبكل قوة وحزم على اي مغامرة محتملة".

وأمس الأحد، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بما وصفته "رداً مناسباً" على إيران، بعد الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية إن "مراجعة المعلومات المتاحة تجعلنا على ثقة من أن إيران هي التي نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، وسيكون ردنا مناسب على هذا الهجوم".

وأضاف بلينكن، أن "الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين تم بطائرة مسيرة تستخدمها إيران بشكل متزايد في اعتداءاتها"، مؤكداً أن "الهجوم على السفينة يدل على سلوك إيران العدواني، ويهدد الملاحة والتجارة الدولية".

ويوم الخميس الماضي، تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".