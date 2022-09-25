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بعد تلميح روسيا إلى استخدام النووي .. أوكرانيا: العالم في خطر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-25T05:08:56+0000
بعد تلميح روسيا إلى استخدام النووي .. أوكرانيا: العالم في خطر

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن تصريحات الكرملين بشأن احتمال استخدام للأسلحة النووية "غير مقبولة على الإطلاق" وإن كييف لن تستسلم لها.

وفي منشور على تويتر قال كوليبا: "ندعو جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن ونوضح لروسيا أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها".

وأثارت تلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشأن استعداده لاستخدام السلاح النووي دفاعا عن بلاده، مخاوف جمّة من مستقبل الصراع مع الغرب، مع تنامي وتيرة التصعيد خلال الأيام الأخيرة.

وحذر بوتن في كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية في الجيش الروسي "من يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تهب باتجاههم"، مضيفا: "يتم اللجوء أيضا إلى الابتزاز النووي، أود تذكير الذين يقومون بتصريحات كهذه بأن بلادنا تملك أيضا وسائل دمار مختلفة بينها وسائل أكثر تطورا من تلك التي تملكها دول حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أمر بوتن بأول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، تقضي باستدعاء 300 ألفا من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا في خضم تعزيز كييف موقعها في الجبهة الشمالية الشرقية وسط هجوم مضاد مستمر باستخدام دبابات روسية استولت عليها، مع تعهد أوكراني بمزيد من التوغل في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

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