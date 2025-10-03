بعد تفجير كويتا.. القوات الباكستانية تقتل مسلحين من "فتنة الخوارج" في بلوشستان

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الجمعة، مداهمة مخبأ للمسلحين وقتل عدد منهم في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وبحسب الجيش، فإن المداهمة وقعت يوم الأربعاء الماضي في منطقة شيراني النائية بعد يوم واحد من تفجير سيارة مفخخة قوي خارج مقر قوات الأمن شبه العسكرية الباكستانية في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وأشار الجيش في بيان، إلى أن قواته تبادلت إطلاق النار مع المسلحين وعثرت لاحقاً على أسلحة وذخائر ومتفجرات في الموقع، مبيناً القتلى ينتمون إلى "فتنة الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى "جيش تحرير بلوشستان" المحظور أو غيره من الجماعات الانفصالية الأخرى.

وأوضح أن المسلحين القتلى يتلقون دعماً من الهند، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل، وتتهم السلطات الباكستانية منذ زمن طويل نيودلهي بدعم الانفصاليين في بلوشيستان بالإضافة إلى مقاتلي حركة طالبان باكستان وهي مزاعم تنفيها الهند.