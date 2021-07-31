بعد تفاهم "روسي تركي".. المياه تصل إلى الحسكة بعد أكثر من شهر على انقطاعها

شفق نيوز/ وصلت مياه الشرب إلى مدينة الحسكة بعد أكثر من شهر على انقطاعها جراء إيقاف تركيا لمحطة مياه علوك في سري كانيه (رأس العين) شمال سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن "المياه وصلت، صباح اليوم، إلى خزانات الحمة، فيما يتوقع البدء بعملية الضخ لأحياء المدينة مساء اليوم بعد الانتهاء من ملئ الخزانات".

وأمس استأنف تشغيل محطه مياه علوك بطاقة ١٠ آبار و٤ مضخات من أصل 30 بئراً جراء تعرض معدات المحطة للسرقة.

وأوقفت القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ 24 حزيران الماضي محطة مياه علوك التي تعتبر مصدر المياه لنحو مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها وهي محافظة ذات أكثرية كوردية.

وتوصلت "روسيا وتركيا" الأسبوع الفائت إلى اتفاق يقضي باستئناف تشغيل محطة مياه علوك مقابل تغذية الإدارة الذاتية مناطق سيطرة الفصائل السورية المدعومة من تركيا بالكهرباء.

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على "تغذية محطة مبروكة في مناطق سيطرة الفصائل بـ 15 ميغا واط لمدة 12 ساعة يومياً من سد تشرين الذي تديره الإدارة الذاتية، وتزويد محطة مياه علوك بـ10 ميغا واط على مدار الساعة من محطة الدرباسية شمال الحسكة".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) منتصف تموز الجاري، إن مليون شخص في مناطق الحسكة وأريافها، شمال شرقي سوريا في خطر بسبب الاضطرابات المتواصلة في ضخ المياه من محطة علوك بريف سري كانيه (رأس العين) التي تسيطر عليها تركيا.

وحذرت اليونيسيف من استخدام السكان المحليين لمياه من مصادر غير آمنة يزيد احتمال انتشار عدد من الأمراض المنتقلة عبر المياه غير النظيفة والتي قد تكون قاتلة وسط ظروف صحية تشكل فيها المياه النظيفة وسلامة خدمة الصرف الصحي خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا.

وتكرر إيقاف تشغيل المحطة لأكثر من 15 مرة منذ سيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة على منطقة سري كانية (رأس العين) في تشرين الأول/أكتوبر 2019.