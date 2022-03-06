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بعد تعليق "ماستركارد وفيزا" خدماتهما.. البنوك الروسية تجد الحلول عند الصين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-06T09:21:26+0000
بعد تعليق "ماستركارد وفيزا" خدماتهما.. البنوك الروسية تجد الحلول عند الصين

شفق نيوز/ أعلن مصرف "ألفا بنك" الروسي أنه يعمل حاليا على إطلاق إصدار البطاقات على أساس نظام "UnionPay" الصيني للمدفوعات، والتي سيكون من الممكن استخدامها في 180 دولة في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان صدر عن البنك ونشر في صفحته على "تلغرام": "لقد بدأنا العمل على إطلاق البطاقات على أساس "UnionPay" وهو نظام وطني صيني للمدفوعات. ويمكن أستخدامه للدفع في 180 دولة في جميع أنحاء العامل".

من جانبه عبر الاقتصادي الروسي، ميخائيل بيليايف، عن اعتقاده بأن الحد من "ماستركارد" و"فيزا" في روسيا لن يؤثر بشكل من الأشكال على الاقتصاد الروسي، قائلا: "لا يدور الحديث عن وقف عمل النظام بالكامل، لأن هذا النظام تعمل به بعض البنوك. يعني ذلك أن المصارف المنفصلة تستخدم هذا النظام لإصدار بطاقاتها التي تقدم لزبائنها.

ولأن هذه البنوك تعمل داخل روسيا وتخضع للقوانين الروسية وتستخدم هذا النظام داخل البلاد لا يمكن لـ "ماستركارد" و"فيزا" تقديم شروطهما.

وأعلنت شركة "ماستركارد"، سابقا، تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا، فيما قالت شركة "فيزا" إنها تعتزم تعليق خدماتها في روسيا كذلك خلال أيام.

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