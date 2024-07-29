بعد تعطيل القطارات.. أعمال تخريبية تطال شبكة لشركات اتصالات فرنسية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بتعرض شبكة الألياف البصرية "الفايبر" العائدة لعدد من شركات الاتصالات في ست مناطق فرنسية، لعمليات "تخريب ليلية".

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله إن "أعمال التخريب لم تؤثر في الاتصال بالإنترنت في العاصمة".

وتأتي عمليات التخريب التي طالت مناطق في شمال وشرقها وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي، بعد ثلاثة أيام من "هجوم" طال شبكة السكك الحديد، وتسبب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية.

وعادت حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها، الاثنين، وفق ما أعلن وزير النقل باتريس فيرغرييت.