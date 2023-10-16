بعد تعثر فتحه.. إسرائيل تقصف معبر رفح جنوبي غزة

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية عاودت قصف معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت الطائرات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى معبر رفح، بالتزامن مع أنباء حول فتحه اليوم لإدخال مساعدات إنسانية وإخراج الرعايا الأجانب من القطاع.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت بوقت سابق، أن معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الساعة التاسعة صباحاً لبضع ساعات، لتمكين الأجانب من التوجه إلى مصر، وإدخال المساعدات الإنسانية.

لكن السلطات المصرية، رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر اليوم لإجلائهم عن القطاع.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على رؤية عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.