بعد تطورات الساحة الأوكرانية.. حسين يطالب بحماية الجالية والدبلوماسيين العراقيين

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية، يوم الخميس، عن تفقد وزيرها أوضاع الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي في سفارة العراق في أوكرانيا بعد التطورات العسكرية مع روسيا، فيما شدد الوزير فؤاد حسين على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية امن وسلامة الجالية وافراد البعثة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقيّ في كييف حسين عباس، وتفقد أحوال الجاليّة العراقيَّة والكادر الدبلوماسيّ العامل في سفارة جُمهوريَّة العراق هناك".

وأضاف الصحاف أن الوزير "أكد على أهميّة إتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانيّة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، اليوم الخميس، مفاتحتها الجامعات والمعاهد في أوكرانيا لمنح إجازات للطلبة العراقيين بالتزامن مع اندلاع الحرب بين كييف وموسكو.