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بعد تصريح مفاجئ من الصحة العالمية.. ترامب: اعترفت المنظمة أنني على حق

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-13T05:01:52+0000
بعد تصريح مفاجئ من الصحة العالمية.. ترامب: اعترفت المنظمة أنني على حق

شفق نيوز/ علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات الدكتور ديفيد نابارو من منظمة الصحة العالمية، الذي دعا دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها وتعطيل اقتصاداتها من أجل السيطرة على كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "اعترفت منظمة الصحة العالمية للتو بأنني كنت على حق.. عمليات الإغلاق تقتل البلدان في جميع أنحاء العالم.. لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وأضاف: "افتحوا ولاياتكم أيها الحكام الديمقراطيون.. افتح نيويورك.. معركة طويلة، لكنهم فعلوا الشيء الصحيح في النهاية!".

وأطلق الدكتور ديفيد نابارو من منظمة الصحة العالمية، مفاجأة عقب مطالبته قادة العالم بعدم إغلاق بلادهم، وتعطيل اقتصاداتهم من أجل السيطرة على "كوفيد-19".

وناشد بالكف عن الإغلاق كطريقة أساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم، مؤكدا أن "الإغلاق سيزيد من حدة الفقر في العالم، وليس مكافحة فيروس كورونا".

وقال إن "الشيء الوحيد الذي تحقق جراء عمليات الإغلاق هو انتشار الفقر فقط، دون ذكر الأرواح المحتمل إنقاذها جراء هذا الإغلاق الحكومي".

وأضاف "أن عمليات الإغلاق تجعل الفقراء أفقر".

وتابع: "نحن في منظمة الصحة لا ندعو إلى الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الفيروس وانتشاره، المرة الوحيدة التي نعتقد فيها أن الإغلاق له ما يبرره هو أن نوفر لك الوقت لإعادة تنظيم مواردك، وإعادة تجميعها وإعادة توازنها وحماية العاملين الصحيين لديك المرهقين، ولكن بشكل عام نفضل عدم القيام بذلك".

 

 

 


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