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بعد تصريحات عن الخليج أثارت جدلاً.. وزير خارجية لبنان يقدم استقالته

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-19T07:52:59+0000
بعد تصريحات عن الخليج أثارت جدلاً.. وزير خارجية لبنان يقدم استقالته

شفق نيوز/ قدم وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اليوم الأربعاء، استقالته بعد تصريحات عن السعودية ودول الخليج أثارت جدلاً.

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال كتابًا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وأثارت التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية لبنان شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية ودول مجلس التعاون حالة من الغضب، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من "إساءات مشينة" تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية.

كما استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، وفقاً لوسائل اعلام سعودية رسمية.

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