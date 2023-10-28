بعد تصريحات أردوغان.. اسرائيل تستدعي بعثتها الدبلوماسية من تركيا لتقييم العلاقات

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، السبت، إن إسرائيل استدعت بعض ممثليها الدبلوماسيين لدى تركيا بسبب "التصريحات الخطيرة" التي أدلت بها أنقرة.

وأضاف كوهين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، أنه "بالنظر إلى التصريحات الخطيرة الصادرة عن تركيا فقد أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال أمام مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في إسطنبول إن إسرائيل "دولة محتلة"، وأكد مجددا أن حركة حماس "ليست منظمة إرهابية".

وذكر أردوغان أمام مئات الآلاف من أنصاره "أكرر أن حماس ليست منظمة إرهابية. لقد شعرت إسرائيل بإهانة شديدة من هذا. إسرائيل دولة محتلة وأنا أتحدث بوضوح لأن تركيا لا تدين لكم بأي شيء".

ونددت تركيا بمقتل مدنيين إسرائيليين في الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، لكن إردوغان وصف الأسبوع الماضي مسلحي الحركة الفلسطينية بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية".

كما انتقد دعم بعض الدول الغربية غير المشروط لإسرائيل مما أثار انتقادات حادة من إيطاليا والإسرائيليين.

ولا تصنف تركيا حركة حماس على أنها منظمة إرهابية على عكس العديد من حلفائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج.