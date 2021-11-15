بعد تركيا.. الإمارات تقيد السفر من أراضيها إلى بيلاروسيا

شفق نيوز/ أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، منع مواطني العراق وأفغانستان وسوريا واليمن من ركوب الرحلات الجوية المتجهة إلى بيلاروسيا، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تستخدم لنقل المهاجرين بالآلاف.

وقالت شركة بيلافيا المملوكة للحكومة البيلاروسية في إشعار، إن قرار الحكومة الإماراتية صدر أمس الأحد.

وحظرت أنقرة، الجمعة الفائت، على السوريين والعراقيين واليمنيين، السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا، على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود مع بولندا

وأعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في 18 نوفمبر الحالي.

وذكر الصحاف أمس الأحد أن ذلك الإجراء "حد من سفر العراقيين إلى هناك بنسبة معينة، لكن المشكلة أن هناك من يسافر لبيلاورسيا عبر رحلات من خارج العراق، مثل تركيا وقطر والإمارات ومصر".

ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسا، ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروسا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

وتتّهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بالتدبير المتعمد للأزمة من خلال تشجيع المهاجرين على القدوم إلى بيلاروسا ثم إرسالهم إلى الحدود.

وتنفي بيلاروس الاتهامات وتلقي باللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.

كذلك رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة لروسيا بالضلوع في الأزمة وحضّ الاتحاد الأوروبي على الانخراط في حوار مباشر مع بيلاروسا.