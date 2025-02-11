بعد ترامب.. نتنياهو يمهل حماس حتى السبت لعودة الحرب

شفق نيوز/ هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى "جميعهم" حتى ظهر السبت المقبل.

وقال في تصريحات له: "إذا لم تعِد حماس محتجزينا حتى ظهر السبت - فسيتوقف وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى قتال مكثف حتى الحسم النهائي لحماس".

وامس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا، كما لوّح بقطع المساعدات عن الأردن ومصر.

وقال ترامب في سلسلة تصريحات أدلى بها الاثنين في البيت الأبيض إنه "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار".

وكرر تهديداته السابقة بأن "أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة"، وأضاف أن "حماس ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد".

وتابع قائلا: "قد أتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا.

وأوضح أن إسرائيل ستتخذ قرارها، لكنه أضاف: "بالنسبة لي، بعد 12 ظهر السبت أعتقد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينتهي".

وقال ترامب إنه "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الرهائن من غزة"، مشيرا إلى أنه شاهد "حالة الرهائن الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب، ولا يمكن الانتظار أكثر".

بالمقابل أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في وقت سابق أمس الاثنين أن المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.