بعد تراكم الديون.. لبنان بلا كهرباء

شفق نيوز/ ترزح لبنان تحت وطأة انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء البلاد بسبب إغلاق محطتي التوليد معملي "دير عمار" و"الزهراني" عن العمل، بحسب ما أعلنته "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان لها اليوم الخميس.

وقالت الشركة، "توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة برايم ساوث، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قررت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالاجراءات الآيلة لذلك".

يشار إلى أن لبنان وقع مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

واقر مجلس الوزراء العراقي في شهر آب من العام 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

إلا أن الحكومة اللبنانية وبحسب تقارير رسمية، لم تسدد سنتا واحدا الى العراق حتى الآن.