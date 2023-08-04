بعد تخفيض صادرات الأرز الهندية.. "فاو" تسجل أعلى "طفرة" في الأسعار منذ 12 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8 بالمئة في الشهر الجاري مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاماً، فيما بينت أن الأسعار شهدت "قفزة" نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.

وقالت المنظمة أن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ 129.7 نقطة في المتوسط في تموز مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20% تقريباً في تموز من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ ايلول من سنة 2011.

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن الهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان هم من بين المصدرين الرئيسيين للأرز.

كما يشار إلى أن الصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.