بعد "تحرير" لوغانسك.. بوتين لمقاتليه: "استريحوا سنكافئكم"

شفق نيوز/ أبلغ وزير الدفاع الروسي، رئيسه فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بإتمام العملية العسكرية للسيطرة على منطقة لوغانسك والتي اعترفت بها موسكو كجمهورية مستقلة.

وقال سيرغي شويغو، للرئيس بوتين في اجتماع متلفز بثته وسائل الإعلام الروسية الرسمية واطلعت عليه شفق نيوز إن "منذ 19 حزيران والتشكيلات والوحدات العسكرية الروسية، بالتعاون مع وحدات من اللواء الثاني من قوات الشعب التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات المتمركزة في المنطقة الجنوبية، نفذت عملية عسكرية هجومية ناجحة لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف وزير الدفاع الروسي قائلاً إن "الجيش الروسي والقوات الموالية له طوقت مناطق (غورسكي كولدرون، وليسيكانسك، وسيفيرودونيتسك)، في غضون أسبوعين"، مبينا أن "الجيش الأوكراني خسر 5 آلاف، و469 جندياً في هذه المعارك.

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن "القوات التي خاضت معارك مستمرة، وحققت نجاحاً وانتصارات على جبهة لوغانسك يجب أن تستريح وترفع قدراتها القتالية".

وهنأ بوتين القوات الروسية التي قاتلت في لوغانسك بـ"النصر"، وأثنى على "شجاعتها"، وأكد أنها "ستتلقى مكافأة على ما حققته في هذه الجبهة".

وتابع بوتين قائلاً إن "على الوحدات العسكرية الأخرى، بما فيها تلك المتمركزة في الغرب والشرق، أن تنجز مهامها حسب الخطة الموضوعة مسبقاً وأتمنى أن يتحقق النجاح الذي نشهده في لوغانسك".

يذكر أن روسيا كانت قد اعترفت بمنطقة لوغانسك، شرقي روسيا، كجمهورية مستقلة تزامنا مع بدء غزوها للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.