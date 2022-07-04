سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد "تحرير" لوغانسك.. بوتين لمقاتليه: "استريحوا سنكافئكم"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-04T13:13:17+0000
بعد "تحرير" لوغانسك.. بوتين لمقاتليه: "استريحوا سنكافئكم"

شفق نيوز/ أبلغ وزير الدفاع الروسي، رئيسه فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بإتمام العملية العسكرية للسيطرة على منطقة لوغانسك والتي اعترفت بها موسكو كجمهورية مستقلة.

وقال سيرغي شويغو، للرئيس بوتين في اجتماع متلفز بثته وسائل الإعلام الروسية الرسمية واطلعت عليه شفق نيوز إن "منذ 19 حزيران والتشكيلات والوحدات العسكرية الروسية، بالتعاون مع وحدات من اللواء الثاني من قوات الشعب التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات المتمركزة في المنطقة الجنوبية، نفذت عملية عسكرية هجومية ناجحة لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف وزير الدفاع الروسي قائلاً إن "الجيش الروسي والقوات الموالية له طوقت مناطق (غورسكي كولدرون، وليسيكانسك، وسيفيرودونيتسك)، في غضون أسبوعين"، مبينا أن "الجيش الأوكراني خسر 5 آلاف، و469 جندياً في هذه المعارك.

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن "القوات التي خاضت معارك مستمرة، وحققت نجاحاً وانتصارات على جبهة لوغانسك يجب أن تستريح وترفع قدراتها القتالية".

وهنأ بوتين القوات الروسية التي قاتلت في لوغانسك بـ"النصر"، وأثنى على "شجاعتها"، وأكد أنها "ستتلقى مكافأة على ما حققته في هذه الجبهة".

وتابع بوتين قائلاً إن "على الوحدات العسكرية الأخرى، بما فيها تلك المتمركزة في الغرب والشرق، أن تنجز مهامها حسب الخطة الموضوعة مسبقاً وأتمنى أن يتحقق النجاح الذي نشهده في لوغانسك".

يذكر أن روسيا كانت قد اعترفت بمنطقة لوغانسك، شرقي روسيا، كجمهورية مستقلة تزامنا مع بدء غزوها للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

related

بايدن يتوعد موسكو بشأن "غزو" أوكرانيا

Date: 2021-12-03 17:47:24
بايدن يتوعد موسكو بشأن "غزو" أوكرانيا

الصين تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

Date: 2022-03-28 12:34:51
الصين تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

باليوم والتاريخ.. صحف أمريكية: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

Date: 2022-02-12 06:23:22
باليوم والتاريخ.. صحف أمريكية: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير مسجد من قبل جماعة متطرفة

Date: 2021-04-03 04:51:22
الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير مسجد من قبل جماعة متطرفة

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

Date: 2022-03-02 07:26:36
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

موسكو تكشف عن "مبادرة" لتخفيف التوتر بين طهران والرياض

Date: 2021-01-14 13:05:33
موسكو تكشف عن "مبادرة" لتخفيف التوتر بين طهران والرياض

امريكا تدرس فرض عقوبات على تركيا

Date: 2019-07-15 14:02:38
امريكا تدرس فرض عقوبات على تركيا

في روسيا .. جائزة "نوبل" للسلام للبيع بسبب حرب أوكرانيا 

Date: 2022-06-21 05:58:39
في روسيا .. جائزة "نوبل" للسلام للبيع بسبب حرب أوكرانيا 