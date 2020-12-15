بعد تثبيت فوزه رسمياً.. بايدن يشن أعنف هجوم على ترامب

شفق نيوز/ شنّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب رفض الملياردير الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متّهماً إيّاه بـ“عدم احترام إرادة الشعب“ ولا سيادة القانون والدستور.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسمياً فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، قال بايدن ”هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا“.

وبهذا فاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر تشرين الثاني حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بأرقام قياسية على الرّغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية وشهد ”ضغوطاً سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولاً حتّى إلى تهديدات بالعنف الجسدي“ استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف ”آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أيّ شخص يتعرّض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات“، واصفاً المضايقات التي تعرّض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنّها ”غير معقولة“.

وقال الرئيس المنتخب إنّ ”شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أنّ ما من شيء – ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة – بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة“.

وشدّد نائب الرئيس السابق باراك أوباما على أنّ ترامب استنفد كلّ الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات لكن ”لم يتم العثور في أيّ من هذه الدعاوى على سبب أو دليل لنقض (نتيجة الانتخابات) أو جعلها موضع تساؤل أو نزاع“.

وأضاف ”في المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية“.

وقبل خمسة أسابيع من مغادرة ترامب البيت الأبيض وتولّي بايدن مهامّه في 20 كانون الثاني/يناير، دعا الرئيس المنتخب مواطنيه إلى توحيد صفوفهم وفتح صفحة جديدة.

وقال ”لقد حان الوقت لطيّ الصفحة (…) أنا مقتنع بأنّه يمكننا العمل معاً لما فيه خير الأمّة“.