بعد بيان ثلاثي متفائل.. حماس ترفض شروطاً اسرائيلية أدرجت في الاتفاق

شفق نيوز/ رفضت حركة حماس الفلسطينية اليوم الجمعة، "شروطا جديدة" قالت إن إسرائيل وضعتها في الاتفاق المقترح في الدوحة خلال يومين من المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة، بياناً مشتركا، بشأن محادثاتها على مدار الـ48 ساعة للوصول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة التي وصفها البيان بأنها "جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

ونقلت لوكالة فرانس برس عن مصدر قيادي في حركة حماس قوله؛ إن الوفد الإسرائيلي "وضع شروطا جديدة في سياق نهجه للتعطيل مثل إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر - محور فيلادلفيا، وطلب أن يكون له الحق بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين."

وشدد على أن حماس "لن تقبل بأقل من وقف كامل للنار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط الاحتلال".

وكانت جولة جديدة من المفاوضات انطلقت في العاصمة القطرية الخميس في محاولة للتوصل إلى هدنة من شأنها أن تتيح تبادلا للرهائن المحتجزين في قطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويشارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز، إضافة إلى قائدي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.

وليل الخميس أكدت حماس أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن "انسحابا كاملا" للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة إن "أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين".

وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في واشنطن، في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.