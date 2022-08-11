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بعد بولتون.. تقرير أمريكي: بومبيو كان الهدف الثاني لمحاولة اغتيال إيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-11T16:14:28+0000
بعد بولتون.. تقرير أمريكي: بومبيو كان الهدف الثاني لمحاولة اغتيال إيرانية

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي جديد، يوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كان هدفاً لمحاولة اغتيال إيرانية، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصدر مطلع على التحقيقات، قوله إن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كان هدفاً لـ"مؤامرة الاغتيال الإيرانية"، وهو ما أكده مصدر مقرب من بومبيو الذي قال إن "الوظيفة الثانية" بعد جون بولتون، كانت تشير إلى الوزير السابق بومبيو.

وبين المصدر المقرب من بومبيو، أن وزارة العدل أبلغته مباشرة الأربعاء الماضي بأنه كان الهدف الثاني لـ"مؤامرة اغتيال" تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى محاولته تدبير اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض.

ويقول المدعون إن شهرام بورصافي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 45 عاماً وعضو في الحرس الثوري الإيراني، حاول دفع 300 ألف دولار لشخص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاماً على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في كانون الثاني/ يناير 2020.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بورصافي لم يعتقل وما يزال طليقاً.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء أمس الأربعاء الاتهامات الأمريكية بشأن التخطيط لاغتيال بولتون.

وقال إن "فبركة السيناريوهات من قبل السلطات القضائية الأمريكية فيما يتعلق بعناصر مفلسة سياسياً وعديمة القيمة مثل بولتون ونسج الأساطير البالية أصبح نهجاً متكرراً في النظام القضائي الأمريكي".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إيران نصاً مقترحاً في محادثات فيينا لإحياء اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

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