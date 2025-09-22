بعد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. فرنسا تعترف بدولة فلسطين

شفق نيوز- نيويورك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، لينضم إلى بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ماكرون "أعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين"، مشيراً إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لأجل السلام.

كما أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين هو هزيمة لحماس، مبيناً أن الحركة هزمت عسكرياً بتحييد قادتها.

وأفاد الرئيس الفرنسي بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح.

كما قال إن فرنسا ستربط تعاونها مع إسرائيل بما تقوم به لتحقيق السلام، مبيناً أن هذا الاعتراف هو الحل الوحيد الذي سيسمح لإسرائيل بالعيش بسلام.

وتابع "يجب تحقيق الوعد الأصلي وهو تحقيق الدولتين وأن يسود القانون أمام القوة"، مبيناً أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون لإعادة الإعمار والاستقرار في غزة.

كذلك أضاف "فرنسا مستعدة لدعم مهمة دولية للاستقرار في غزة فرنسا وتدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزم بتحقيق الإصلاحات وإبعاد حماس عن غزة.

وأردف بالقول "سننشئ سفارة فرنسية في دولة فلسطين فور الإفراج عن الرهائن".

بدوره، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السعودية وفرنسا على الدعوة لانعقاد مؤتمر حل الدولتين.

وقال في كلمته "أعبر عن خيبة أملي من حرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة".

كما تابع "أرحب بالتدابير الدولية لحشد الدعم لحل الدولتين"، مضيفاً أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي من إسرائيل للشعب الفلسطيني، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأردف غوتيريش "يجب أن نلتزم بحل الدولتين قبل فوات الأوان"، مشيراً إلى أن لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين، وإنكار الدولة الفلسطينية هدية للمتطرفين من الجانبين.

ويأتي المؤتمر غداة إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 155 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الجاري وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، ينص على قيام دولتين مستقلتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.