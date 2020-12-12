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بعد ان استدرجته الى العراق .. إيران تعدم صحفيا معارضا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-12T04:48:14+0000
بعد ان استدرجته الى العراق .. إيران تعدم صحفيا معارضا

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة عن تنفيذ طهران لحكم الإعدام بحق صحفي معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.

وأُعدم روح الله زام، الذي يتابع قناته أمد نيوز أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017.

وفي 8 ديسمبر الفائت أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكما بإعدام زام، وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم الهيئة القضائية في بث حي لمؤتمر صحفي نشره موقع قضائي "نعم، المحكمة العليا أيّدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".

وفر الصحفي، وهو ابن إصلاحي شيعي بارز، من إيران وحصل على اللجوء في فرنسا. وفي أكتوبر عام 2019 قال الحرس الثوري الإيراني إنه "أوقع" زام في "عملية معقدة استخدم فيها الخداع المخابراتي". ولم يوضح أين جرت العملية.

 وفي فبراير الفائت بدأت طهران محاكمة الناشط في جلسة مغلقة وبغياب وسائل الإعلام، وأفادت حينها بعض التقارير إلى اعتقال زام تم من خلال استدراجه إلى مدينة النجف في العراق، ومن ثم اختطافه على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

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