بعد انقطاع لسنوات.. إيران والسعودية تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم السبت، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تستعدان لإعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد انقطاع لعدة سنوات.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، في تغريدة على تويتر، إن العلاقات بين إيران والسعودية يتم إحياؤها وتجري استعدادات لإعادة فتح سفارتيّ البلدين.

وأضاف "هذا الأمر سيكون له تداعيات مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وزيادة التماسك العالم الإسلامي".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، كشفت الاثنين الماضي، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات".

وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.