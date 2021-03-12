بعد انقطاع دام قرابة 8 سنوات .. تركيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع مصر

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن الاتصالات مع مصر بدأت على الصعيد الدبلوماسي، قائلا إن القاهرة وأنقرة لم تتحدثا عن شروط مسبقة لإعادة العلاقات بينهما.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جاويش أوغلو قوله: "ليس من السهل التصرف وكأن شيئا لم يحدث، بعد انقطاع العلاقات منذ 2013"، مضيفا "هذه فترة طويلة، والمفاوضات تجري في إطار استراتيجية معينة وخريطة طريق".

وأوضح أن الاتصالات بدأت على مستوى "وزارتي الخارجية والمخابرات بين البلدين".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال: "لا يوجد سبب يمنع تحسين علاقات تركيا مع السعودية"، مضيفا "إذا اتخذت السعودية إجراءات إيجابية، فسنقابلها بالمثل، ونفس الأمر ينطبق على الإمارات".

وقال جاويش أوغلو بأنهم يخططون لعقد اجتماع عملية السلام الأفغانية في اسطنبول في أبريل وسيعينون ممثلاً خاصًا لأفغانستان.

وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية إن أنقرة تعتزم استضافة جولة من محادثات السلام الأفغانية في إسطنبول في أبريل نيسان، مضيفا أن تركيا ستعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان.

وتأتي تصريحات جاويش أوغلو بعدما أطلعت الولايات المتحدة مسؤولين أفغان وزعماء في طالبان وآخرين على مسودة خطة سلام تدعو إلى تشكيل إدارة مؤقتة تتقاسم السلطة لتحل محل الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات بموجب دستور جديد.

وكانت وكالة تاس للأنباء قالت، الثلاثاء، إن روسيا تعتزم أيضا عقد مؤتمر بشأن أفغانستان في موسكو هذا الشهر.