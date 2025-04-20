بعد انقضاء "هدنة عيد الفصح".. زيلينسكي يقدم مقترحاً لروسيا لمدة 30 يوماً

شفق نيوز/ اقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، هدنة جديدة مع روسيا بوقف هجماتها على أهداف مدنية لمدة 30 يوماً، ويأتي ذلك بعد انقضاء مدة الهدنة التي أعلنها، أمس السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن أوكرانيا تقترح على روسيا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة 30 يوماً على الأقل.

وأضاف زيلينسكي: "إذا لم توافق روسيا على هذه الخطوة، فسيكون ذلك دليلاً على أنها تنوي الاستمرار في فعل ما يُدمر الحياة".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الرئيس بوتين لم يصدر أمراً بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه، أمس السبت، بمناسبة عيد الفصح.

وينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

وكان بوتين أعلن، أمس، هدنة مؤقتة في جبهات القتال في أوكرانيا تبدأ مساء السبت وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.