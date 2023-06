بعد انفجار "غامض".. إصابة 4 أشخاص بانهيار جزئي في مبنى وسط باريس (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء انهيار جزئي في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس، سبقه انفجار لم تُعرف طبيعته.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة، إن "هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة"، وفقاً للوكالة الفرنسية.

⚠️BREAKING: Portion of Paris American Academy collapses after gas explosion pic.twitter.com/7NFP0QugvD

بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس بلدية الدائرة الخامسة في باريس فلورنس بيرتوت القول إن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعد انفجار وقع في وقت سابق اليوم بالحي اللاتيني وسط باريس.

وذكر مسؤول في شرطة باريس أن واجهة أحد المباني سقطت في الشارع نتيجة الانفجار، وأن عددا كبيرا من رجال الإطفاء وأفراد الشرطة انتشروا في مكان الحادث.

⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1