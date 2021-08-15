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بعد انفجار صهريج.. الحريري يدعو عون للاستقالة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-15T05:21:50+0000
بعد انفجار صهريج.. الحريري يدعو عون للاستقالة

شفق نيوز/ على خلفية انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان، هاجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم.

وكتب الحريري عبر تويتر فجر اليوم الأحد أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ".

وأضاف: "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان الليلة الماضية.

https://twitter.com/saadhariri/status/1426712786000830467

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