بعد انفجار حقل العمر.. مدفعية التحالف الدولي تستهدف مواقع الفصائل بدير الزور

شفق نيوز/ افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ليل الاحد- الاثنين، بحدوث استهداف عبر مدفعية التحالف الدولي على مواقع للفصائل الشيعية المسلحة قرب دير الزور.

وذكر المرصد أن الاستهداف جاء بعد انفجار وصفه بالكبير في محيط حقل العمر النفطي أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سوريا، شرق دير الزور، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة.

ومساء أمس، قصفت القوات الأمريكية من قاعدتها في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل الموالية لإيران، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع في بلدتي خشام ومراط بريف دير الزور، وسط حالة انتشار من قبل الميليشيات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويأتي القصف، في ظل الاستهدافات المتبادلة بين قوات “التحالف الدولي” من جهة، والفصائل الموالية لإيران من جهة أخرى في مناطق غرب الفرات.