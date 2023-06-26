بعد انتهاء التمرد.. بوتين يضع عناصر فاغنر أمام 3 خيارات أحدها الذهاب الى البيوت

شفق نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، بأنه أعطى الأوامر بـ"تجنّب إراقة الدماء" بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا لدى تمرّد مجموعة فاغنر، على حد قوله، بينما أثنى على "وطنية" الروس.

وقال بوتين في خطاب متلفز بث في وقت متأخر من ليل الاثنين، "منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء"، مشيرا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا "اقتتالا كهذا بين الأشقاء".

ونقلت قناة روسيا اليوم أن بوتين خير مقاتلي فاغنر بين "التعاقد مع وزارة الدفاع، أو العودة إلى بيوتهم، أو الذهاب إلى بيلاروس".

ونشر الكرملين، الاثنين، مقطعا مصورا هنأ فيه بوتين المشاركين في أحد المنتديات الصناعية، دون الإشارة إلى موعد تصويره.

واعترف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الاثنين، أن البلاد واجهت "تحديا لاستقرارها" ودعا لإظهار الولاء للقيادة السياسية وذلك بعد يومين من تمرد قوات "فاغنر" التي توجهت إلى موسكو ثم تراجعت بعد ساعات من التوتر العنيف.

وقال ميشوستين خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون "نحن بحاجة إلى التكاتف كفريق واحد والحفاظ على وحدة جميع القوى والالتفاف حول الرئيس".