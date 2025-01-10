بعد انتشار مقاطع فيديو له على التواصل .. طهران تجلي مواطنا ايرانيا من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، إجلاء مواطن إيراني وإبنه العالقين في سوريا ووصولهما إلى البلاد قريبا وذلك بعد أن انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخل في جدال مع عناصر من التنظيمات المسلحة السورية.

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، إنه تمت التنسيقات اللازمة لإعادة المواطن الإيراني في سوريا، موضحا أنه تم إجلاء أبو طالب الاصفهاني وإبنه من سوريا اليوم و مغادرتهما إلى البلاد قريبا.

وأضاف أن المواطن علي أكبر أبو طالب اصفهاني سافر الى سوريا لزيارة المراقد المقدسة وتزامن زيارته مع تطورات سوريا ما أعاقت خروجه من دمشق.

وتابع بقائي أنه بعد إجراء التنسيقات والمحاولات مع الأطراف المعنية في سوريا تم إجلاء المواطن الإيراني اليوم الجمعة، وعودته الى أرض الوطن قريبا.

يشار إلى أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو لرجل ايراني من ذوي الاحتياجات الخاصة يجلس على عربة للمعاقين قرب قاعدة "حميميم" الروسية فيما يحيط به مجموعة من العناصر المناهضين للنظام السوري السابق، وقد دخلوا معه في جدال واتهموه بانه جاسوس للنظام في ايران.