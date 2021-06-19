بعد انتخاب رئيسي.. نجاد يتوقع تغييرات كبيرة داخل ايران

شفق نيوز/ توقع رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد، يوم السبت، حدوث "تغييرات كبيرة" داخل البلاد بعد الانتخابات الرئاسية وفوز ابراهيم رئيسي.

وقال نجاد، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إن تغييرات كبيرة تنتظر بلاده بعد الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه "في المستقبل القريب، يجب أن نتوقع تغييرات كبيرة في العلاقات وبنية النظام العالمي. وينطبق الشيء نفسه في إيران. ستحدث تغييرات وإصلاحات كبيرة في إيران".

ونوه نجاد بأن سياسة بلاده الخارجية، لن تشهد في المستقبل القريب أية تغيرات جدية.

وتابع الرئيس السابق القول: "لا يبدو لي، أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية على المدى القصير. ولكن مع تطور النظام العالمي في المستقبل القريب، ستتغير العلاقات الدولية بشكل عام، وبالتالي ستؤثر هذه التغييرات أيضا على علاقات إيران".

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، في وقت سابق اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".