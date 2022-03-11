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بعد الولايات المتحدة.. كندا تحظر استيراد النفط الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T14:42:00+0000
بعد الولايات المتحدة.. كندا تحظر استيراد النفط الروسي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الكندية، يوم الجمعة، فرضها حظراً على استيراد النفط والغاز الروسي، ضمن عقوبات فرضتها العديد من الدول على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونشرت الحكومة الكندية على موقعها الالكتروني، أن القرار يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد موسكو.

وبين أنه "يُحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على المنتجات النفطية من روسيا أو من أي شخص في روسيا".

وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي أدرجت على قوائم العقوبات الخاصة بها.

في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا ستفرض عقوبات على 5 مواطنين و32 منظمة روسية.

وسبق وأن فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظراً على النفط والغاز الروسي كعقاب لموسكو على غزو أوكرانيا، وهو ما أدى إلى قفزة كبيرة بأسعار النفط عالمياً.

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