بعد الهولندي.. عالم عراقي يحذر من زلزال في الشرق الأوسط مطلع آذار

شفق نيوز / حذر عالم عراقي، اليوم الثلاثاء، من وقوع زلزال يوم 8 آذار المقبل في الشرق الأوسط بسبب ضعف وخطورة الصفيحة الاناضولية

وقال عالم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة بغداد، صالح محمد عوض، خلال لقاء مع فضائية "البلد" المصرية، إن "هناك احتمالية واردة لحدوث زلزال بناء على الحسابات الفيزيائية، ومن المتوقع حدوث زلزال يوم 8 مارس المقبل، ولكن سيكون أقل ضررا من زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث يوم 6 شباط الجاري"، مبينا أن "التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح، بحدوث زلزال في مكان معين، ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا".

وأوضح محمد أن "الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة، وبدأت الهزات الأرضية تنتشر بعد زلزال تركيا المدمر، كما أن الصفيحة تتعرض لأكثر من 200 هزة تابعة للزلزال المدمر"، مضيفا أن "هناك انتشاراً للزلازل على الصفيحة الأناضولية الشرقية".

,أشار إلى أن "وضع القمر يوم 8 آذار المقبل، سيكون نفس وضعه في 6 شباط الجاري، ولكن الزلزال المقبل سيكون الأقل في الخسائر بسبب بعد كواكب الزهرة والمشترى والمريخ".

وكان العالم الهولندي فرانك هوغربيتس حذر ايضا، من زلزال جديد في الأسبوع الأول من شهر مارس /اذار المقبل.