بعد الهزيمة.. ماكرون يدعو للحذر ورئيس الوزراء يعتزم الاستقالة

شفق نيوز/دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "توخي الحذر" في تحليل النتائج لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، وذلك في أول تعليق له بعد صدور النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

واعتبر ماكرون أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.

وقال قصر الإليزيه بعيد ذلك إن ماكرون ينتظر "تشكيلة" الجمعية الوطنية الجديدة من أجل "اتخاذ القرارات اللازمة".

وأضاف إن ماكرون لن يتحدث مساء الأحد وينتظر "هيكلة" مجلس الأمة.

وأشارت الرئاسة إلى أنه "وفقا للتقاليد الجمهورية، سينتظر تشكيل الجمعية الوطنية الجديدة لاتخاذ القرارات اللازمة".

من جانبه؛ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريل أتال عزمه تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، وذلك بعد فوز ائتلاف اليسار المنضوي تحت "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات التشريعية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "سأقوم بالمهام المطلوبة مني ما تطلب الأمر ذلك".

وأضاف أتال أن "نتائج الانتخابات اليوم (الأحد) أظهرت أنه لا يمكن أن يشكل المتطرفون أغلبية ساحقة".

ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية وأقصى اليمين في المرتبة الثالثة.