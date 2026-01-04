بعد الهجوم الأميركي على فنزويلا.. كوريا الشمالية تستعرض قوتها الصاروخية

شفق نيوز- سول

أطلقت كوريا الشمالية، يوم الأحد، صواريخ باليستية في اليوم الذي يبدأ فيه زعيم غريمتها كوريا الجنوبية زيارة رسمية إلى الصين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ وبعد ساعات فقط من الهجوم الأميركي على فنزويلا.

ويزيد إطلاق صاروخين على الأقل، وهو الأول من نوعه في البلاد منذ شهرين، من حدة التوترات العالمية بعد أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجوم الذي أسفر عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت كوريا الجنوبية إن "السلام في شبه الجزيرة الكورية سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس لي جيه ميونج إلى بكين، والتي ستتضمن اجتماعا مع نظيره شي جين بينغ".

وقال ليم إيول تشول، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأقصى في سيول، إن "عمليات الإطلاق من العاصمة بيونغ يانغ إلى البحر بين الكوريتين واليابان تمثل رسالة إلى الصين لردع توثيق العلاقات مع كوريا الجنوبية ومواجهة موقف الصين من نزع السلاح النووي".

وذكر ليم أن "كوريا الشمالية أرادت أيضا إرسال رسالة مفادها نحن مختلفون عن فنزويلا، كقوة نووية وعسكرية مستعدة للرد بردع عدواني".

وفي إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال بونج ينج شيك، الأستاذ الزائر في جامعة يونسي "بعد رؤية ما يحدث في فنزويلا الآن، فإن أكثر من سيخاف هو كيم جونغج أون".

وانتقدت سول وطوكيو إطلاق الصواريخ. وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه عقد اجتماعا أمنيا طارئا وحث كوريا الشمالية على وقف "الأعمال الاستفزازية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".