بعد الهجوم الإلكتروني.. تنويه أوروبي بشأن حركة الطيران غداً الاثنين

شفق نيوز- برلين/ بروكسل/ لندن

توقع مطار العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأحد، حدوث تأخيرات طويلة ومشاكل إضافية خلال رحلات غد الاثنين، بينما طالب مطار بروكسل عاصمة بلجيكا من شركات الطيران بإلغاء نصف الرحلات المقررة ليوم الغد، بسبب استمرار تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع على عدة مطارات أوروبية أمس السبت.

وقال متحدث باسم مطار برلين لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين غداً نحو 95 ألف شخص، أي أكثر بكثير من العدد المعتاد في يوم اثنين عادي، والذي يتراوح بين 75 ألف و85 ألف شخص.

وأضاف المتحدث أنه ما يزال من غير الواضح متى سيتم إصلاح الأعطال التقنية في تسجيل الدخول وتسليم الأمتعة، مردفاً: "لا يوجد حتى الآن أي رفع لحالة الإنذار".

وفي بروكسل قالت إدارة المطار اليوم الأحد إنها طلبت من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة غداً الاثنين بسبب استمرار عطل بنظام تسجيل الوصول ناجم عن هجوم الجمعة.

وأعلن مطار هيثرو اللندني في ساعة مبكر من صباح اليوم أنه بدأ في استعادة عمليات التسجيل بعد انقطاعها.

وأضاف: "يستمر تسيير الغالبية العظمى من الرحلات الجوية".

وأوضح تحليل أجراه مزود بيانات قطاع الطيران سيريوم أن التأخيرات في مطار هيثرو صارت "محدودة" وفي برلين "متوسطة" بينما في بروكسل "كبيرة" لكنها تقل تدريجياً.

وذكرت الجهات التنظيمية ذات الصلة بالمطارات أنها تتحرى مصدر هذا الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت قطاعات بدءاً من الرعاية الصحية وحتى السيارات.

وكانت أربعة مطارات أوروبية أبلغت أمس عن حدوث مشكلات في خدمة الركاب بسبب الهجوم الإلكتروني على شركة تقدم خدمات أنظمة تسجيل الركاب للمطارات المتضررة وهي مطار برلين ومطار بروكسل ومطار دبلن ومطار لندن هيثرو، بحسب ما أعلنت منظمة "يوروكونترول" المعنية بسلامة الطيران.

وخلال السنوات الأخيرة، تسبّبت العديد من الهجمات والأعطال الإلكترونية باضطرابات في حركة النقل الجوي حول العالم بعدما بات القطاع يعوّل بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية.