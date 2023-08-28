بعد الهبوط على القطب الجنوبي للقمر.. الهند تستعد لدراسة الشمس الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الاثنين، إطلاق أول مرصد فضائي هندي لدراسة الشمس في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وجاء الإعلان الهندي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، وذلك بعد أيام من هبوط مركبة فضائية هندية على القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه من قبل، لتصبح أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز.

ودخلت الهند التاريخ، الأربعاء الماضي، عندما هبطت مركبتها الفضائية "تشاندرايان-3" بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، الذي يُعتقد أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين، وذلك بعد أيام من فشل مهمة روسية مماثلة.

وأطلقت وكالة الفضاء الهندية الصاروخ في 14 يوليو/ تموز من محطة الفضاء الرئيسية في البلاد بولاية أندرا براديش.

ووصف رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، الأمر بأنه "يوم تاريخي".

وتضم شاندريان-3 التي طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، جهاز الهبوط "فيكرام" (الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك "برغيان" (الحكمة) لاستكشاف سطح القمر.

وتبقى ميزانية البرنامج الفضائي الهندي متواضعة مع أنها زادت بشكل ملحوظ منذ المحاولة الأولى لوضع مسبار في مدار القمر في العام 2008.

ويفيد خبراء في القطاع أن الهند تنجح في إبقاء الكلفة متدنية من خلال نسخ التكنولوجيا الفضائية المتوفرة وتكييفها لأغراضها الخاصة بفضل وفرة المهندسين المؤهلين الذين يتلقون أجرا أقل بكثير من زملائهم الجانب.

وكلفت محاولة الهبوط السابقة على سطح القمر في 2019 تزامنا مع الذكرى الخمسين لأول مهمة لرائد الفضاء الأميركي، نيل أرمسترونغ، على سطح القمر، 140 مليون دولار أي تقريبا ضعف كلفة المهمة الحالية.

وكانت الهند أول بلد آسيوي يضع قمرا اصطناعيا في مدار المريخ في مارس.

ويفترض أن ترسل مهمة مأهولة تستمر ثلاثة أيام إلى مدار الأرض بحلول السنة المقبلة.