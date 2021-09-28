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بعد النكسة الأسترالية.. فرنسا تعلن صفقة عسكرية مع اليونان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-28T08:10:54+0000
بعد النكسة الأسترالية.. فرنسا تعلن صفقة عسكرية مع اليونان

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليونان، ستحصل الأخيرة فيها على 3 فرقاطات جديدة ومقاتلات رافال.

وقال إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع خيار خيار شراء فرقاطة رابعة.

كما أكد ماكرون أن "قرار أستراليا الغاء صفقة الغواصات النووية الفرنسية لن يغير استراتيجية باريس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيرا إلى أن "إلغاء الصفقة سيكون له تأثير محدود نسبيا على فرنسا فيما يتعلق ببضع مئات من الوظائف".

وألغت أستراليا في وقت سابق من الشهر الجاري طلبها لأسطول من الغواصات التقليدية من فرنسا، وموضحة أنها ستبني بدلا من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية بموجب الشراكة الأمنية الجديدة "AUKUS".

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