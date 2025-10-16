بعد المكالمة الهاتفية.. ترمب وبوتين يجتمعان الأسبوع المقبل

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، مساء الخميس، أن المحادثة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة وبناءة للغاية".

وكشف البيت الأبيض أن الرئيسين ترمب وبوتين اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى للطرفين الروسي والأميركي الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل بين الرئيسين ترمب وبوتين قد يعقد في بودابست.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس بوتين أعرب عن التزامه بالجلوس مع الرئيس ترمب.

في حين أوضح الرئيس ترمب، عقب المكالمة الهاتفية، أن "مكالمتي مع بوتين كانت مثمرة ونجاحنا في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع ترمب: "بحثت مع الرئيس بوتين التجارة مع روسيا حين تنتهي الحرب في أوكرانيا، واتفقت معه على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "الرئيس بوتين هنأني على تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مبيناً أن "اجتماع المستشارين رفيعي المستوى مع روسيا سيرأسه عن الجانب الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو".

وأكمل ترمب: "أعتقد أن اتصالي مع الرئيس بوتين حقق تقدما كبيرا، وسألتقي معه في العاصمة المجرية لنرى إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا".

وختم ترمب قائلاً: "سأبحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا في البيت الأبيض، اتصالي مع الرئيس بوتين وأمورا أخرى كثيرة".