بعد المصادقة.. إعلام عبري يكشف عن أهداف "جديدة" للجيش الإسرائيلي في لبنان

شفق نيوز/ كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الإثنين، عن أهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد مصادقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي على توسيع العملية البرية.

ويأتي ذلك رغم تأكيد تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب تدرس إمكانية وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية والحديث عن تحقيق تقدم في المحادثات بشأن التهدئة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الخطط العسكرية المصادق عليها تضمن الوصول إلى مناطق جديدة في لبنان.

وأمس الاحد، وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مصادقته على توسيع العملية العسكرية البرية جنوبي لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن حزب الله هُزمَ وأن الوقت قد حان لقطف ثمار هذه الهزيمة، وأضاف أن "الوضع في لبنان يحتاج إلى التغيير"، حسب تعبيره.

من جهته، طالب زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس بالتوصل إلى اتفاق قبل أي وقف لإطلاق النار في لبنان، وقال غانتس إن الهدف الرئيسي في الشمال هو إعادة السكان بأمان، مضيفًا أن ذلك كان ينبغي أن يتم بحلول الأول من سبتمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير زيارة إلى الولايات المتحدة ضمن الجهود للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ديرمير زار أيضًا روسيا سِرًّا نظرًا لدورها في وقف إطلاق النار ولبحث سُبل وقف تهريب السلاح إلى حزب الله في حال تم الاتفاق.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أفادوا بتقدّم في المحادثات قد يؤدي إلى اتفاق، مضيفين أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يرغب في رؤية تقدّم في الملف قبل تنصيبه رسميًّا.

هذا، وتُسابق واشنطن الزمن للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان قبيل انتهاء عهدة بايدن رسميًّا.