بعد الكويت.. السعودية تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات قرداحي

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاربعاء، سفير بيروت لدى المملكة احتجاجا على تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي و"اثارت جدلاً".

وقالت الخارجية السعودية في بيان ، إنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

وأعربت الوزارة في البيان عن أسف السعودية إزاء ما تتضمن هذه التصريحات من "إساءات تجاه المملكة ودول التحالف"، محملة قرداحي المسؤولية عن التحيز بشكل واضح لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "المهددة لأمن واستقرار المنطقة".

كما استدعت الكويت، القائم بالأعمال اللبناني احتجاجا على تصريحات الوزير، قرداحي بشأن الأزمة اليمنية، مؤكدة رفضها لتصريحاته وإنها اتهامات باطلة لا تعكس الواقع في اليمن.

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، خلال احد البرامج التلفزيونية، حول حرب اليمن، جدلا وغضبا، بعد اعتباره أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

وبعد الجدل الواسع الذي أثاره، عاد قرداحي، وبرر هذه التصريحات، مؤكدا ًأن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيراً للإعلام اللبناني، وأوضح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، معتبرا أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام".

وأكمل: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات".

ولم يتوانى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الدخول على خط الازمة، ليقول في تصريح له، إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية في المسألة اليمنية، مؤكدا تمسك بلاده بالروابط مع الدول العربية وحرصها على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.