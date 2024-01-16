بعد القصف الإيراني.. باكستان تحتج على الانتهاك الصارخ وتستدعي القائم بالأعمال

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الثلاثاء، بشدة ما وصفته بـ"الانتهاك غير المبرر" للقصف الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة، داخل أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية، الذي اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز: "تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران، والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات"، مؤكدة أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

ورأت أن "الأكثر إثارة للقلق، هو أن هذا العمل غير القانوني قد حدث على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران، وقد تم بالفعل تقديم احتجاج باكستان القوي إلى المسؤول الكبير المعني في وزارة الخارجية الإيرانية في طهران".

وأضافت الخارجية الباكستانية، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني إلى الوزارة، لنقل إدانة باكستان الشديدة لهذا الانتهاك الصارخ لسيادة البلد، وأن المسؤولية عن العواقب ستقع على عاتق إيران بشكل مباشر".

وتابعت الخارجية في بيانها: "لقد قالت باكستان دائمًا إن الإرهاب يمثل تهديدًا مشتركًا لجميع دول المنطقة ويتطلب عملاً منسقًا، وإن مثل هذه الأعمال الانفرادية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار، ويمكن أن تقوض بشكل خطير الثقة الثنائية".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، بوقت سابق من اليوم، شن قوات إيرانية، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في باكستان، قالت إنها استهدفت قواعد لجماعة (جيش العدل) البلوشية المعارضة.

و"جيش العدل"، جماعة معارضة تقول إنها تسعى لاستقلال محافظة سيستان وبلوشستان، وتطالب بالمزيد من الحقوق لـ"الشعب البلوشي" الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.