بعد القصف الأميركي.. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ والانتقال للقتال المسلح

شفق نيوز- كاراكاس

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، يوم السبت، عن إعلان حالة الطوارئ، عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد صباح اليوم، والانتقال إلى القتال المسلح، متهماً أميركا بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وقال بينتو، في بيان إن "الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة وتهدد السلام والاستقرار الدوليين، ونرفض العدوان على بلادنا"، مبيناً أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة".

وبين أن "أميركا هي التي تقف وراء الهجمات الأخيرة التي تستهدف أحياء سكنية والبنية التحتية"، مشيراً إلى أن "الهجمات تستهدف مواقع مدنية وعسكرية وأصابت وسط مدينة كاراكاس".

وأضاف بينتو، أن "الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلي، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد"، مؤكداً أن "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها".

وبين وزير الخارجية الفنزويلي، أن "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها"، موضحاً أن "ما يجري هو عدوان على الجمهورية الفنزويلية وسيواجه فورا بتفعيل كافة خطط الدفاع، لأن الهجوم الحالي هو عدوان من قبل الإمبريالية الأمريكية".

وتابع بينتو أن "جمهورية فنزويلا ترفض بشدة العدوان العسكري الخطير الذي شنته الحكومة الأميركية"، مشيرا إلى أن "الهدف من الهجوم على بلادنا هو الاستيلاء على ثرواتنا خاصة النفط والغاز".

وأكد أن "الحكومة تدعو جميع القوى الوطنية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة العامة، وسنرفع الشكاوى المناسبة أمام مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية للتصدي للعدوان".

وكانت تقارير أولية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات شديدة قرب قاعدة الجنراليسيمو فرانسيسكو دي ميراندا الجوية جنوب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تزامناً مع تصاعد أعمدة من الدخان في محيط الموقع.

وذكر شهود عيان، بحسب رويترز، أنهم "شاهدوا مروحيات عسكرية أميركية تحلق على علو منخفض قرب موقع الانفجارات"، فيما تداولت وسائل إعلام غربية معلومات عن "رصد مروحيات من طراز CH-47 شينوك في الأجواء القريبة من القاعدة".

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن "مناطق جنوب كاراكاس شهدت شللاً جزئياً في الحركة عقب الضربات الجوية، في وقتٍ أُبلغ فيه عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة قريبة من القاعدة العسكرية".